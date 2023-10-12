Кузяев считает, что атмосфера на матчах Лиги 1 лучше, чем в РПЛ

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев выразил сожаление, что на матчи чемпионата России по футболу поддержать любимые команды приходит очень мало болельщиков.

«Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Стадионы забиваются практически на полную, болельщики очень активно поддерживают команды. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та», — цитирует Кузяева «Чемпионат».

30-летний россиянин перешёл из санкт-петербургского клуба в «Гавр» в июле, подписав с клубом контракт на два года. Россиянин в сезоне-2023/24 в восьми матчах забил два мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.

Ранее Кузяев сравнил уровень тренировочных баз санкт-петербургского «Зенита» и «Пари Сен-Жермен».