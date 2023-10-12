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Кузяев считает, что атмосфера на матчах Лиги 1 лучше, чем в РПЛ

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Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев выразил сожаление, что на матчи чемпионата России по футболу поддержать любимые команды приходит очень мало болельщиков.
Кузяев считает, что атмосфера на матчах Лиги 1 лучше, чем в РПЛ
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

«Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Стадионы забиваются практически на полную, болельщики очень активно поддерживают команды. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та», — цитирует Кузяева «Чемпионат».

30-летний россиянин перешёл из санкт-петербургского клуба в «Гавр» в июле, подписав с клубом контракт на два года. Россиянин в сезоне-2023/24 в восьми матчах забил два мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.

Ранее Кузяев сравнил уровень тренировочных баз санкт-петербургского «Зенита» и «Пари Сен-Жермен».

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