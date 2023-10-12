Кузяев: у «Зенита» шикарная база, но у ПСЖ она просто космическая

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, сравнил уровень тренировочных баз санкт-петербургского «Зенита» и «Пари Сен-Жермен».

«У «Зенита» шикарная база, но у ПСЖ она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Полузащитник поделился эмоциями от дебюта во Франции в товарищеском матче с парижской командой.

«Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на игроков, которых раньше видел только по телевизору. У нас ещё продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, «Гавр» очень достойно выглядел, несмотря на то что проиграли», — сказал он.

30-летний россиянин перешёл из санкт-петербургского клуба в «Гавр» в июле, подписав с клубом контракт на два года.

Ранее Кузяев заявил, что чемпионат России не сильно отстаёт от Франции.