Американского футболиста арестовали в США по подозрению в убийстве матери

Бывшему сэйфти клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) Серхио Брауну грозит большой тюремный срок.

35-летнего спортсмена арестовали в Мексике по требованию американской полиции и 12 октября экстрадировали в США. Брауна подозревают в убийстве матери, сообщает CNN.

Уточняется, что тело 73-летней Миртл Браун было обнаружено в ручье недалеко от дома в штате Иллинойс. Экспертиза показала, что пожилая женщина умерла от насильственных действий.

Браун, помимо «Пэтриотс», играл за клубы НФЛ «Индианаполис Колтс», «Джэксонвилл Джагуарс» и «Баффало Биллс». Футболист завершил карьеру в 2016 году.

Ранее сообщалось, что южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, обратился в конституционный суд по поводу условно-досрочного освобождения.