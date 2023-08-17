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Застреливший девушку легкоатлет-ампутант Писториус обратился в суд по поводу УДО

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Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, обратился в конституционный суд по поводу условно-досрочного освобождения.

Как сообщает News 24, Писториус считает, что его приговор должен отсчитываться с 6 июля 2016 года, а не с 24 ноября 2017 года.

«Я провожу в заключении дни без права подать заявление на УДО в условиях, когда уже имею на это право», — говорится в заявлении Писториуса.

В 2014 году Писториус был приговорён к пяти годам за непреднамеренное убийство своей девушки, но вышел из тюрьмы спустя год. В июле 2016-го легкоатлета осудили на шесть лет после протеста прокурора, который заявил, что действия Писториуса следует признать умышленным убийством.

В ноябре 2017-го срок заключения южноафриканца был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что Писториус может выйти на свободу в марте.

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