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Кузяев объяснил усталостью нежелание праздновать дебютный гол во Франции

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Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев объяснил, почему не отпраздновал свой дебютный гол за команду в матче второго тура французской Лиги 1 с «Брестом».
Кузяев объяснил усталостью нежелание праздновать дебютный гол во Франции
  • AFP
  • © LOU BENOIST

«Игра складывалась не очень удачно. Мы пропустили и действовали не очень хорошо. А ещё было душно и жарко. Наверное, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Полузащитник рассказал, что одноклубники спрашивали его, почему он не праздновал.

«Ответил им, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано. Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие», — сказал он.

30-летний россиянин перешёл из санкт-петербургского клуба в «Гавр» в июле, подписав с клубом контракт на два года.

Ранее Кузяев сравнил уровень тренировочных баз санкт-петербургского «Зенита» и «Пари Сен-Жермен».

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