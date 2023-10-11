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Чен призналась, что поражение на ЧМ-1993 стало для неё серьёзным потрясением

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Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен рассказала, как проиграла Mercedes на чемпионате мира 1993 года в Штутгарте.

«Для нас тогда такая машина казалась невероятно крутой! Помню, ребята, которые тренировались с нами в группе, Лёша Емелин и Олег Гроховский, говорили нам с Бирюковой: «О, девчонки, завидуем вам, вы так хорошо готовы, будете бороться за Mercedes». И вот Аня выиграла золото, получила этот подарок, а я ужасно расстроилась, плакала, для меня это было жутким ударом», — заявил Чен RT.

Организаторы ЧМ-1993 вручали победителям соревнований автомобиль Mercedes.

Чен завоевала серебряную медаль в тройном прыжке. Золото выиграла с мировым рекордом (15,09 м) её соотечественница Анна Бирюкова.

Ранее Чен отреагировала на отставку главы Шведской национальной спортивной конфедерации Карла-Эрика Нильссона после того, как он проголосовал за возвращение российских футбольных сборных.

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