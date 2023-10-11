Лебедев предположил, чем будет заниматься IBA в условиях отстранения

Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев считает, что руководство Международной боксёрской ассоциации (IBA) в условиях отстранения будет развивать отношения с дружескими федерациями.

Gettyimages.ru

© DiMaggio/Kalish