Лебедев предположил, чем будет заниматься IBA в условиях отстранения
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«Скажу обо всём спорте в целом на примере России. Столкнувшись с санкциями, мы стараемся развивать своё. Встречи с партнёрами из разных стран никуда не деваются, проводятся поединки с кубинцами, имеется здоровая конкуренция с представителями государств Азии. МОК лишил мир отличных боксёров, а IBA сумеет себя реализовать», — заявил Лебедев RT.
Ранее Лебедев заявил, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлёва.