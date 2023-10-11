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Лебедев предположил, чем будет заниматься IBA в условиях отстранения

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Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев считает, что руководство Международной боксёрской ассоциации (IBA) в условиях отстранения будет развивать отношения с дружескими федерациями.
Лебедев предположил, чем будет заниматься IBA в условиях отстранения
  • Gettyimages.ru
  • © DiMaggio/Kalish

«Скажу обо всём спорте в целом на примере России. Столкнувшись с санкциями, мы стараемся развивать своё. Встречи с партнёрами из разных стран никуда не деваются, проводятся поединки с кубинцами, имеется здоровая конкуренция с представителями государств Азии. МОК лишил мир отличных боксёров, а IBA сумеет себя реализовать», — заявил Лебедев RT.

Ранее Лебедев заявил, что МОК нейтрализовал IBA из-за Кремлёва.

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