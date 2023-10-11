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Карпин: пока Джикия не сыграет 90 минут, мы не узнаем его физическую форму

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал понять, что пока не может определить готовность капитана московского «Спартака» Георгия Джикии.
Карпин: пока Джикия не сыграет 90 минут, мы не узнаем его физическую форму
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс — это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье. 

Ранее Джикия заявил, что ждёт интересного противостояния в товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

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