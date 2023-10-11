Карпин: пока Джикия не сыграет 90 минут, мы не узнаем его физическую форму

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал понять, что пока не может определить готовность капитана московского «Спартака» Георгия Джикии.

«Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс — это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Контрольная встреча с Камеруном пройдёт 12 октября в Москве. С Кенией — 16 октября в Анталье.

Ранее Джикия заявил, что ждёт интересного противостояния в товарищеском матче между сборными России и Камеруна.