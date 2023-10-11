Бах исключил возможность восстановления Международной ассоциации бокса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах дал понять, что с Международной ассоциации бокса (IBA) во главе с россиянином Умаром Кремлёвым не будут сняты санкции.

«В IBA нет текущих переговоров, для нас дело закрыто. В олимпийской программе бокса с IBA не будет. Всё кончено. Точка», — цитирует Баха The Indian Express.

Немец подчеркнул, что МОК дал IBA четыре года для выполнения поставленных условий.

«Они не сделали ничего. Их поведение не даёт надежды на улучшение ситуации», — добавил Бах.

15 июня CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing), их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. Позже IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК.

Ранее сообщалось, что слушания по апелляции IBA пройдут в CAS 16 ноября.