Слушания по апелляции Международной ассоциации бокса пройдут в CAS 16 ноября
- AFP
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Как сообщается на сайте организации, заседание состоится 16 ноября.
15 июня CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.
Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. Позже IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК.
Ранее CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.