Слушания по апелляции Международной ассоциации бокса пройдут в CAS 16 ноября

Стало известно, когда состоятся слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Международной ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщается на сайте организации, заседание состоится 16 ноября.

15 июня CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. Позже IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК.

Ранее CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.