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Слушания по апелляции Международной ассоциации бокса пройдут в CAS 16 ноября

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Стало известно, когда состоятся слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции Международной ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК).
Слушания по апелляции Международной ассоциации бокса пройдут в CAS 16 ноября
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Как сообщается на сайте организации, заседание состоится 16 ноября.

15 июня CAS зарегистрировал апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

Напомним, что в апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. Позже IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. 

Ранее CAS отклонил апелляцию IBA на рекомендацию МОК отозвать признание организации.

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