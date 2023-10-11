В РФС заявили о сохранении диалога с УЕФА
- РИА Новости
«В отношениях с УЕФА устойчивое развитие и социальная ответственность — одна из немногих открытых дверей. За полтора года изменилась только логистика. Например, добираться до Франкфурта было непросто, однако это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаёшь», — цитирует Смертина РИА Новости.
По его словам, инициатива создания проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление.
«Финансы — не моя епархия, мне сложно судить, насколько сложнее стало получать средства, но УЕФА компенсирует расходы», — сказал он.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил команды из России от международных турниров.
26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.
Позже исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.