Действующая победительница турнира в Сеуле Александрова вылетела во втором круге
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Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (6:8).
Таким образом, 28-летняя россиянка вылетела с турнира, который выиграла в прошлом году.
В четвертьфинале Викмайер встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, победившей Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна.
Ранее сообщалось, что 20-летняя Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.