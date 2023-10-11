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Действующая победительница турнира в Сеуле Александрова вылетела во втором круге

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Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от бельгийки Янины Викмайер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле (Южная Корея).
Действующая победительница турнира в Сеуле Александрова вылетела во втором круге
  • globallookpress.com
  • © SportsPressJP/AFLO

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (6:8).

Таким образом, 28-летняя россиянка вылетела с турнира, который выиграла в прошлом году.

В четвертьфинале Викмайер встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой, победившей Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна.

Ранее сообщалось, что 20-летняя Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.

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