Узнать больше

Полина Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Короткая ссылка
Российская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над Катинкой фон Дайхман из Лихтенштейна в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле (Южная Корея).
Полина Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Встреча продолжалась 1 час 2 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Таким образом, 20-летняя россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.

В следующем раунде Кудерметова встретится с победительница игры между соотечественницей Екатериной Александровой и бельгийкой Яниной Викмайер.

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева впервые вышла в основную сетку турнира WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить