Полина Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над Катинкой фон Дайхман из Лихтенштейна в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле (Южная Корея).

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