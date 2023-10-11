Полина Кудерметова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
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Встреча продолжалась 1 час 2 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Таким образом, 20-летняя россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.
В следующем раунде Кудерметова встретится с победительница игры между соотечественницей Екатериной Александровой и бельгийкой Яниной Викмайер.
Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева впервые вышла в основную сетку турнира WTA.