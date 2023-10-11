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World Athletics не сократила представительство россиян в пуле допинг-тестирования

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования.
World Athletics не сократила представительство россиян в пуле допинг-тестирования
  • Gettyimages.ru
  • © Teo Lannie

Как сообщили ТАСС в World Athletics, число российских спортсменов, включённых в новый международный пул тестирования, составляет, как и в III квартале 2023 года, 16 человек.

Места в международном пуле допинг-тестирования сохранили прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Полина Кнороз, многоборец Илья Шкуренёв, бегуны Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева, а также метатели молота Валерий Пронкин и Андрей Романов.

В середине 2021 года в пул допинг-тестирования входило 27 спортсменов из России, но после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращён до 10.

Ранее сообщалось, что World Athletics вернёт деньги россиянам, не получившим нейтральный статус.

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