World Athletics вернёт деньги россиянам, не получившим нейтральный статус
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), организация заключила с World Athletics договор о возврате средств, которые спортсмены заплатили при подаче заявки.
Среди тех, кому вернут средства, есть многоборец Илья Шкуренев, призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и ещё 55 атлетов.
В 2015 году World Athletics лишила ВФЛА членства. Совет организации в марте восстановил статус ВФЛА. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.
Ранее Ольга Вовк призналась, что скептически относится к шансам российских легкоатлетов вернуться на международные старты.