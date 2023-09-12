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World Athletics вернёт деньги россиянам, не получившим нейтральный статус

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) вернёт деньги российским спортсменам, чьи заявки на нейтральный статус в 2022 году не были рассмотрены.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), организация заключила с World Athletics договор о возврате средств, которые спортсмены заплатили при подаче заявки.

Среди тех, кому вернут средства, есть многоборец Илья Шкуренев, призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и ещё 55 атлетов.

В 2015 году World Athletics лишила ВФЛА членства. Совет организации в марте восстановил статус ВФЛА. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее Ольга Вовк призналась, что скептически относится к шансам российских легкоатлетов вернуться на международные старты.

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