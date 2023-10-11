Непомнящий назвал матч с Камеруном огромным вызовом для сборной России

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Камеруна.

«Большая удача, что нам удалось договориться играть со сборной Камеруна. Не скажу, что это команда суперуровня, но по качествам камерунские игроки не уступают нашим. Они очень значимые для нас соперники, и играть с ними будет интересно», — приводит слова Непомнящего ODDS.

По мнению тренера, предстоящая встреча — огромный вызов для сборной России.

«Мотивация футболистов сборной России должна быть выше камерунских. Не думаю, что у Камеруна будет много командных действий, потому что они собрались за два дня. Уверен, наша команда — фаворит!» — сказал он.

Игра в Москве состоится 12 октября и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Камеруна по футболу прилетела в Москву с опозданием на два часа.