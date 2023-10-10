Сборная Камеруна по футболу прилетела в Москву с опозданием на два часа
- РИА Новости
«Сборная Камеруна вечером 10 октября приземлилась в московском аэропорту Шереметьево в хорошем настроении, несмотря на двухчасовую задержку рейса из Стамбула», — сообщает «Матч ТВ».
ФИФА и УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Игра состоится 12 октября на домашнем стадионе столичного «Динамо».
Ранее Валерий Непомнящий назвал сборную России фаворитом матча с Камеруном.