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Сборная Камеруна по футболу прилетела в Москву с опозданием на два часа

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Национальная команда Камеруна по футболу прибыла в Москву для участия в контрольном матче со сборной России.
Сборная Камеруна по футболу прилетела в Москву с опозданием на два часа
  • РИА Новости

«Сборная Камеруна вечером 10 октября приземлилась в московском аэропорту Шереметьево в хорошем настроении, несмотря на двухчасовую задержку рейса из Стамбула», — сообщает «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Игра состоится 12 октября на домашнем стадионе столичного «Динамо».

Ранее Валерий Непомнящий назвал сборную России фаворитом матча с Камеруном.

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