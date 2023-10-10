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Непомнящий назвал сборную России фаворитом матча с Камеруном

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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Камеруном.
Непомнящий назвал сборную России фаворитом матча с Камеруном
  • РИА Новости

«Конечно, Камерун является достаточно сильным соперником, однако считаю сборную России фаворитом в предстоящем матче. Прекрасно понимаю, что, возможно, африканцы превосходят по качеству своего состава нашу команду, но тут стоит учесть, насколько они будут мотивированны и готовы ментально в этой игре.

Футболисты Карпина далеко не на последнем счету и выступают вполне прилично, они будут готовы. Ожидаю, что на трибунах должен быть аншлаг, — как ни странно, но Москва далеко не избалована встречами такого уровня», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий заявил, что России нужно создавать альтернативные УЕФА турниры.

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