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Непомнящий считает, что России нужно создавать альтернативные УЕФА турниры

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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) после отмены решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
Непомнящий считает, что России нужно создавать альтернативные УЕФА турниры
  • РИА Новости

«Считаю, что нам надо сконцентрироваться на создании альтернативных турниров. Уверен, найдутся дружественные нам страны, которые поддержат это решение. Переход в Азию тоже не будет встречен лояльно. Позиции Японии, Австралии и Южной Кореи в этом отношении весьма очевидны», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к участию в международных турнирах.

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