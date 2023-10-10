Непомнящий считает, что России нужно создавать альтернативные УЕФА турниры
- РИА Новости
«Считаю, что нам надо сконцентрироваться на создании альтернативных турниров. Уверен, найдутся дружественные нам страны, которые поддержат это решение. Переход в Азию тоже не будет встречен лояльно. Позиции Японии, Австралии и Южной Кореи в этом отношении весьма очевидны», — сказал Непомнящий RT.
Ранее Непомнящий высказался об отмене решения УЕФА о допуске юношеских сборных России к участию в международных турнирах.