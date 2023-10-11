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Вдова Ярцева заявила, что тренер умер от сердечной недостаточности

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Любовь Ярцева, вдова бывшего игрока и тренера московского «Спартака» Георгия Ярцева, рассказала о причинах смерти мужа.
Вдова Ярцева заявила, что тренер умер от сердечной недостаточности
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ничто не предвещало, и я до сих пор не понимаю, как это возможно. Уехала на дачу, Георгия отправила с нашим многолетним водителем Сашей в Москву. Он только что вернулся из Петербурга и должен был снова туда лететь по футбольным делам, уже были куплены билеты. Вдруг звонит дочка: «Папа умер». Я вообще не поняла, зачем она так. «Ксюш, ну ты хоть думай, что говоришь, я здесь одна всё‑таки». Тогда дочь произнесла кодовые слова, которые раньше в шутку говорила про папу: «твой муж». «Твой муж умер», — приводит слова Ярцевой «Матч ТВ».

По её словам, перед случившимся муж чувствовал себя как никогда хорошо.

«Он регулярно проверялся у медиков, серьёзных проблем со здоровьем у него не было. Правда, за год до смерти тяжело переболел коронавирусом. Без температуры, но со странным состоянием, его в прямом смысле качало из стороны в сторону. Лёг в больницу, лёгкие, несмотря на курение, затронуло лишь на 20 процентов. Но после выписки были и скорые, и слабость, и медленное восстановление. Возможно, вирус дал осложнения, хотя мы делали обследование, последствий не обнаружилось», — сказала она.

Ярцев скончался 15 июля 2022 года в возрасте 74 лет.

Ранее сообщалось, что на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций почтили память Ярцева.

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