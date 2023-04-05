На конгрессе УЕФА почтили память Ярцева и Пеле

На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтили минутой молчания память бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева и трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Об этом сообщает Sport24.

Ярцев скончался 15 июля 2022 года в возрасте 74 лет.

Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Пеле скончался 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего игрока.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассчитывает к июню принять решение относительно участия испанской «Барселоны» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/24.