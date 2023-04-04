Marca: вопрос об участии «Барселоны» в Лиге чемпионов решат к июню

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает к июню принять решение относительно участия испанской «Барселоны» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В УЕФА, чтобы следователи комитета по этике Жан-Самюэль Леуба и Мирьян Коллер провели быстрое расследование дела о коррупции в отношении каталонского клуба, сообщает Marca.

Отмечается, что в случае затяжного процесса «Барселона» может обратиться в апелляционный суд УЕФА, а также в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы принять участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов из-за долгого процесса.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде по делу о денежных выплатах экс-вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре.

Ранее сообщалось, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас отрицает обвинения в передаче ложных доказательств по «делу Негрейры» в прокуратуру.