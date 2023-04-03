Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отрицает обвинения в передаче ложных доказательств по «делу Негрейры» в прокуратуру.

«Сведения, указанные в статье, содержат заявления и ошибочные сведения, не имеющие подтверждения, и, некорректно представленные, они наносят серьёзный ущерб моей чести и репутации, а также имиджу Ла Лиги. И распространение информации в соцсетях существенно увеличивает ущерб», — приводит слова Тебаса ESPN.

3 апреля Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia сообщил, что Тебас подал в прокуратуру документы, в которых бывшим руководителям «Барсы» приписывались связи с судейским корпусом. Позднее сообщили, что документы были признаны ложными.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее «Барселона» призвала Тебаса уйти в отставку за передачу ложных доказательств.