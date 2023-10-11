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Российский футболист заявил, что уехал из США в Гибралтар из-за желания развиваться

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Российский футболист гибралтарского клуба «Лайонс» Яков Шмелёв рассказал, почему уехал из США.
Российский футболист заявил, что уехал из США в Гибралтар из-за желания развиваться
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

«Был бы не против остаться в США, но в августе мне исполнилось 24 года, а в дивизионе выше я не оказался», — приводит слова Шмелёва «Чемпионат».

Игрок заявил, что хотел попробовать что-то новое и задумался о Европе.

«Мог бы остаться «Мичиган Старс», а зимой сменить клуб внутри лиги, но это было бы то же самое. А я хотел бы какого-то развития», — сказал он.

24-летний россиянин перешёл в «Лайонс» из «Мичигана» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее тренер санкт-петербургского «Зенита» Игорь Симутенков рассказал, что его удивило в США, когда он выступал в Профессиональной футбольной лиге (MLS) за «Канзас Сити» с 2002 по 2004 год.

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