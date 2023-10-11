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Глава «Зенита» Медведев считает, что УЕФА поддался шантажу

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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
Глава «Зенита» Медведев считает, что УЕФА поддался шантажу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«УЕФА поддался шантажу известных стран, отменив своё решение. Опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, товарищеские матчи не могут заменить официальные соревнования.

«В «Зените» встретили это решение с большим разочарованием. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота!» — сказал он.

Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

Ранее исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

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