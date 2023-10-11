Журова считает, что УЕФА отменил решение по допуску россиян из-за страха
«Только теннисная федерация способна на сильные решения — там бойкотов нет, либо штрафы. УЕФА испугался политического давления, потому что могли ставить препоны», — цитирует Журову ТАСС.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту заявила, что многие были за права ребёнка, чтобы дети играли в футбол, занимались спортом.
26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.
10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.
Ранее первый вице-президент УЕФА швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.