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Журова считает, что УЕФА отменил решение по допуску россиян из-за страха

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поступает неблагоразумно, отменив допуск сборных России среди игроков до 17 лет.

«Только теннисная федерация способна на сильные решения — там бойкотов нет, либо штрафы. УЕФА испугался политического давления, потому что могли ставить препоны», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту заявила, что многие были за права ребёнка, чтобы дети играли в футбол, занимались спортом.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет к участию в соревнованиях. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее первый вице-президент УЕФА швед Карл-Эрик Нильссон заявил, что вряд ли стоит ожидать скорого снятия санкций с России.

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