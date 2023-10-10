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Ари пошутил, что намерен возглавить «Спартак»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Ари заявил в шутку, что не прочь в ближайшем будущем стать главным тренером красно-белых.
Ари пошутил, что намерен возглавить «Спартак»
  • РИА Новости

«В следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня — быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Ари в данный момент выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе». В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, со «Спартаком» завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Александр Бухаров заявил о желании начать тренировать сборную России по футболу.

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