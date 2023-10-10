Бухаров заявил о желании начать тренировать сборную России по футболу

Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров дал понять, что в будущем хотел бы стать тренером сборной России по футболу.

«Я трезво смотрел на вещи. Просто обозначил для себя цель, расписал какие-то шаги для этого: что мне нужно сделать, чтобы добраться до конечной точки», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

По словам экс-форвард петербургского «Зенита», для начала надо было сдать экзамен на тренерскую лицензию Б.

«Я ее получил. Дальше — больше. Можно же изменить сроки, думаю. Самое главное — я к этой цели иду и верю, что ее достигну», — пояснил он.

Бухаров в августе был назначен тренером академии «Рубина». 38-летний специалист работает с нападающими.

Он является четырёхкратным чемпионом России — по два раза с «Зенитом» и «Рубином». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Бухаров вспомнил о своём голе в ворота «Манчестер Юнайтед».