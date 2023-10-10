Узнать больше

Бухаров заявил о желании начать тренировать сборную России по футболу

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Рубина» Александр Бухаров дал понять, что в будущем хотел бы стать тренером сборной России по футболу.

«Я трезво смотрел на вещи. Просто обозначил для себя цель, расписал какие-то шаги для этого: что мне нужно сделать, чтобы добраться до конечной точки», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

По словам экс-форвард петербургского «Зенита», для начала надо было сдать экзамен на тренерскую лицензию Б.

«Я ее получил. Дальше — больше. Можно же изменить сроки, думаю. Самое главное — я к этой цели иду и верю, что ее достигну», — пояснил он.

Бухаров в августе был назначен тренером академии «Рубина». 38-летний специалист работает с нападающими.

Он является четырёхкратным чемпионом России — по два раза с «Зенитом» и «Рубином». Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Бухаров вспомнил о своём голе в ворота «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить