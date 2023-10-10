Штырков — о решении UFC вернуть флаги на турниры: Уайт красавчик

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков считает верным решение отменить запрет на национальные флаги в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Конечно, это в любом случае добавит мотивации. Интересное решение. Хотелось бы узнать причину. Уайт красавчик, как и всегда. Так и должно быть», — цитирует Штыркова Metaratings.

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским и остальным бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.

Полный запрет на флаги действовал с весны прошлого года.

Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.











