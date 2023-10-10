ВФЛА предупредила о случаях мошенничества от имени руководства организации

Во Всероссийской федерации лёгкой атлетики рассказали, что в настоящее время участились случаи неустановленного мошенничества от имени руководства ВФЛА.

«Спортсмены и сотрудники ВФЛА получают сообщения в мессенджерах и письма от имени руководства о выдаче информации неким сотрудникам, которые должны вам позвонить. Руководство ВФЛА предупреждает, что таких сообщений и писем никому не отправляет», — сообщает пресс-служба организации.

Подчёркивается, что «данные сообщения рассылаются неизвестными лицами и носят мошеннический характер».

Немногим ранее атаке мошенников подверглись Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) и Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). Более того, жертвой аферистов стала трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина.

Ранее чемпионка Европы в беге на длинные дистанции Елена Коробкина была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на четыре года.