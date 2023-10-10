Кавазашвили призвал руководство УЕФА уйти в отставку после недопуска юниоров

Двукратный чемпион СССР в составе московских «Торпедо» и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должно уйти в отставку после отмены решения о допуске юношеских сборных России.

«После такого всем руководителям УЕФА надо уходить со своих постов. Такое могли сотворить только глупые люди, которые не понимают, что имеют дело с великой страной. Я не понял, что значит объяснение УЕФА про техническое решение», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение УЕФА об отмене допуска россиян не имеет объяснения и носит явно политизированный характер.

«Если кто-то не хочет играть с Россией или Белоруссией, то они должны быть отстранены. Руководители УЕФА делают всё, чтобы их не уважали», — добавил Кавазашвили.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.