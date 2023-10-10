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Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до турниров

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Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года Алексей Сорокин дал понять, что был удивлён решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск сборных России среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям.
Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до турниров
  • Gettyimages.ru

«Я удивлен сначала принятым решением, а потом отозванным. Это не в традициях УЕФА, и видеть всё это очень странно. Довольно странное поведение, даже слов не можем найти»», — цитирует Сорокина ТАСС.

Экс-гендиректор российской части чемпионата Европы 2021 подчеркнул, что первоначальное решение УЕФА не удивляло.

«Оно было правильным и вполне отвечающим интересам футбола и юных футболистов. И тем грустнее, что это потом повернулось вспять», — добавил Сорокин.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.

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