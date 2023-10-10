Сорокин назвал странной отмену решения УЕФА по допуску россиян до турниров

Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года Алексей Сорокин дал понять, что был удивлён решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск сборных России среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям.

«Я удивлен сначала принятым решением, а потом отозванным. Это не в традициях УЕФА, и видеть всё это очень странно. Довольно странное поведение, даже слов не можем найти»», — цитирует Сорокина ТАСС.

Экс-гендиректор российской части чемпионата Европы 2021 подчеркнул, что первоначальное решение УЕФА не удивляло.

«Оно было правильным и вполне отвечающим интересам футбола и юных футболистов. И тем грустнее, что это потом повернулось вспять», — добавил Сорокин.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские сборные до 17 лет до соревнований. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до турниров.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин заявил, что руководство УЕФА не сможет в ближайшее время решить вопрос о допуске российских сборных и клубов.