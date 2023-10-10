Игнатьев не ожидает аншлага на матче между сборными России и Камеруна

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил, стоит ли ожидать полных трибун на товарищеском матче национальной команды с Камеруном.

«Сомневаюсь, что стоит ожидать аншлага на стадионе. Как мне кажется, болельщиков немного отучили от того, чтобы зайти в метро или сесть в трамвай, поехать на конкретный матч. Они начинают адаптироваться и выбирают лишний раз просмотр у телевизора. Тем не менее люди должны собраться в большом количестве, вывеска к тому располагает», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев заявил, что матч с Камеруном должен замотивировать футболистов сборной России.