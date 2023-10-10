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Игнатьев: матч с Камеруном должен замотивировать футболистов сборной России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Камеруном.
Игнатьев: матч с Камеруном должен замотивировать футболистов сборной России
  • Gettyimages.ru

«Считаю команду Камеруна одной из авторитетнейших среди тех, что представляют Африканский континент на международных турнирах. Там собраны футболисты очень хорошего уровня, и их результаты говорят сами за себя. Соперничество с африканцами должно замотивировать наших ребят», — заявил Игнатьев RT.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Камерун самым сильным соперником национальной команды после отстранения.

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