Игнатьев: матч с Камеруном должен замотивировать футболистов сборной России
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«Считаю команду Камеруна одной из авторитетнейших среди тех, что представляют Африканский континент на международных турнирах. Там собраны футболисты очень хорошего уровня, и их результаты говорят сами за себя. Соперничество с африканцами должно замотивировать наших ребят», — заявил Игнатьев RT.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал Камерун самым сильным соперником национальной команды после отстранения.