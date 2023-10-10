Карпин: Камерун — самый сильный соперник сборной России после отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Камеруна.

«По качеству игроков и уровню Камерун — самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно и мне, и футболистам — сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли. Однозначно хорошо, что играем дома», — цитирует Карпина «Чемпионат».

12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем станет заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее футболист сборной Камеруна Ондуа заявил, что не будет праздновать гол в ворота России.