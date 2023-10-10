В «Спартаке» недовольны местом, которое команда занимает в РПЛ
- РИА Новости
«Мы недовольны тем местом, которое занимаем. Клуб должен и может занимать место выше. Мы видим, какая большая работа делается. Мы видим, как ребята бились в дерби. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры», — цитирует Малышева РИА Новости.
Он также подчеркнул, что команда справится с этой ситуацией.
«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.
Ранее Малышев прокомментировал ситуацию касательно защитника клуба Георгия Джикии.