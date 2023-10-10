Узнать больше

В «Спартаке» недовольны местом, которое команда занимает в РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на положение команды в турнирной таблице чемпионата России.
В «Спартаке» недовольны местом, которое команда занимает в РПЛ
  • РИА Новости

«Мы недовольны тем местом, которое занимаем. Клуб должен и может занимать место выше. Мы видим, какая большая работа делается. Мы видим, как ребята бились в дерби. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры», — цитирует Малышева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что команда справится с этой ситуацией.

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Малышев прокомментировал ситуацию касательно защитника клуба Георгия Джикии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить