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Гендиректор «Спартака»: Джикия — наш капитан

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию касательно защитника клуба Георгия Джикии.
Гендиректор «Спартака»: Джикия — наш капитан
  • РИА Новости

«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия — наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Вопрос о контракте не поднимался, но вернёмся к нему в нужный момент», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее сообщалось, что Джикия не ведёт переговоры о продлении контракта со «Спартаком».

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