Коста объяснил, почему победит Чимаева на турнире UFC 294

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста прокомментировал бой с Хамзатом Чимаевым.

«Я благодарен UFC, что они не отменили поединок. Потому что я верю, что если мы подеремся с Чимаевым 100 раз, то я выиграю 99 боев. У меня есть все инструменты, чтобы побить его», — сказал Коста на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Чимаев сразится с Костой 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

На счету 29-летнего чеченца 12 побед (пять нокаутом) в 12 поединках в профессиональной карьере. Бразилец одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что Чимаев перестанет представлять Швецию и начнёт выступать под флагом ОАЭ.