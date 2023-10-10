«Матч ТВ»: в «Локомотиве» со следующего сезона возродят вторую команду

Руководство «Локомотива» планирует вернуть вторую команду с сезона-2024/2025.

Как сообщает «Матч ТВ», назвать её могут «Казанка». решение было принято на днях, в 2024 году вторая команда железнодорожников будет возрождена и начнёт выступать в системе российского футбола.

В системе «Локомотива» была вторая команда. Расформирована она была летом 2022 года

«Казанка» выступала в ФНЛ-2 в подгруппе A второй группы. Команда заняла последнее место в таблице по итогам сезона-2021/22, набрав 11 очков.

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