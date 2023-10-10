Тренер ЦСКА Фоменко заявил, что в клубе жалеют об уходе Зайнутдинова
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«Чей уход летом был обиднее всего? Зайнутдинова. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей», — сказал Фоменко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» 21 августа. По информации СМИ, футболист перешёл в турецкий клуб за €5 млн.
В текущем сезоне он провёл за турецкий клуб десять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Ранее Зайнутдинов поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку после перехода в турецкий клуб.