Жиго: Промес забил фантастический гол ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго оценил игру красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Да, конечно, я смотрел дерби «Спартака» с ЦСКА. Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча», — приводит слова Жиго пресс-служба клуба.

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее российский футбольный тренер Александр Григорян высказал мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин должен возглавить «Спартак».