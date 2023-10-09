Горячкина сыграла вничью с Есипенко в мужском суперфинале ЧР по шахматам

Александра Горячкина сыграла вничью в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).

Трёхкратная чемпионка России по шахматам среди женщин белыми фигурами сыграла вничью с Андреем Есипенко в восьмом туре.

В общем зачёте лидирует Владислав Артемьев (7 очков). Далее расположились Павел Понкратов (5), Евгений Наер, Александра Горячкина, Максим Матлаков (по 4,5), Евгений Томашевский, Андрей Есипенко (по 4), Володар Мурзин (3,5), Екатерина Лагно (2,5).

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале. Девятый тур состоится 10 октября. ЧР-2023 завершится 13 октября.

Ранее Горячкина одержала вторую победу в мужском суперфинале ЧР по шахматам.