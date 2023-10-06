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Горячкина одержала вторую победу в мужском суперфинале ЧР по шахматам

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Александра Горячкина одержала вторую победу в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).
Горячкина одержала вторую победу в мужском суперфинале ЧР по шахматам
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Трёхкратная чемпионка России по шахматам среди женщин белыми фигурами нанесла поражение Артёму Тимофееву в шестом туре.

В общем зачёте лидирует Владислав Артемьев (5,5 очка). Далее расположились Евгений Наер, Александра Горячкина (по 4), Павел Понкратов (3,5), Евгений Томашевский, Максим Матлаков (по 3), Артём Тимофеев, Андрей Есипенко (по 2,5), Клементий Сычёв, Иван Розум, Екатерина Лагно и Володар Мурзин (по 2).

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале. Седьмой тур состоится 8 октября. ЧР-2023 завершится 13 октября.

Ранее сообщалось, что Артемьев обыграл Лагно и упрочил лидерство в суперфинале чемпионата России.

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