Узнать больше

Артемьев обыграл Лагно и упрочил лидерство в суперфинале чемпионата России

Короткая ссылка
Екатерина Лагно потерпела поражение от Владислава Артемьева чёрными фигурами в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).
Артемьев обыграл Лагно и упрочил лидерство в суперфинале чемпионата России
  • РИА Новости

По итогам пяти туров Артемьев (4,5 очка) лидирует в общем зачёте. Далее расположились Евгений Наер (3,5), Александра Горячкина (3), Евгений Томашевский, Артём Тимофеев, Максим Матлаков, Андрей Есипенко, Павел Понкратов (по 2,5), Володар Мурзин (2), Клементий Сычёв, Иван Розум и Екатерина Лагно (по 1,5).

Матчи шестого тура пройдут 6 октября. Чемпионат России завершится 13 октября.

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале.

Ранее сообщалось, что Горячкина победила Розума в третьем туре мужского суперфинала ЧР по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить