Артемьев обыграл Лагно и упрочил лидерство в суперфинале чемпионата России

Екатерина Лагно потерпела поражение от Владислава Артемьева чёрными фигурами в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).

По итогам пяти туров Артемьев (4,5 очка) лидирует в общем зачёте. Далее расположились Евгений Наер (3,5), Александра Горячкина (3), Евгений Томашевский, Артём Тимофеев, Максим Матлаков, Андрей Есипенко, Павел Понкратов (по 2,5), Володар Мурзин (2), Клементий Сычёв, Иван Розум и Екатерина Лагно (по 1,5).

Матчи шестого тура пройдут 6 октября. Чемпионат России завершится 13 октября.

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале.

Ранее сообщалось, что Горячкина победила Розума в третьем туре мужского суперфинала ЧР по шахматам.