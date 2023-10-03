Горячкина победила Розума в третьем туре мужского суперфинала ЧР по шахматам
- РИА Новости
Спортсменка обыграла Розума чёрными фигурами.
По итогам трёх туров первое место занимают Евгений Наер и Владислав Артемьев (по 2,5 очка). Далее располагаются Горячкина (2), Тимофеев, Матлаков, Есипенко и Понкратов (по 1,5), Томашевский, Сычёв, Розум, Лагно и Мурзин (1).
Четвёртый тур пройдёт 4 октября. Суперфинал — 13 октября.
Ранее Екатерина Лагно проиграла во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам.