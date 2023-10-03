Горячкина победила Розума в третьем туре мужского суперфинала ЧР по шахматам

Александра Горячкина одержала победу над Иваном Розумом в третьем туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).

РИА Новости