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Горячкина победила Розума в третьем туре мужского суперфинала ЧР по шахматам

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Александра Горячкина одержала победу над Иваном Розумом в третьем туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).
Горячкина победила Розума в третьем туре мужского суперфинала ЧР по шахматам
  • РИА Новости

Спортсменка обыграла Розума чёрными фигурами.

По итогам трёх туров первое место занимают Евгений Наер и Владислав Артемьев (по 2,5 очка). Далее располагаются Горячкина (2), Тимофеев, Матлаков, Есипенко и Понкратов (по 1,5), Томашевский, Сычёв, Розум, Лагно и Мурзин (1).

Четвёртый тур пройдёт 4 октября. Суперфинал — 13 октября.

Ранее Екатерина Лагно проиграла во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам.

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