Лагно проиграла во втором туре мужского суперфинала ЧР по шахматам

Екатерина Лагно проиграла во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам 2023 года в Пушкине (Ленинградская область).

Трёхкратная чемпионка мира по блицу потерпела поражение чёрными фигурами в партии с Андреем Есипенко.

По итогам двух туров первое место занимают Евгений Наер и Владислав Артемьев (по 1,5 очка). Далее располагаются Есипенко, Лагно, Артём Тимофеев, Клементий Сычёв, Павел Понкратов, Иван Розум, Александра Горячкина, Максим Матлаков (по 1), Евгений Томашевский и Володар Мурзин (по 0,5).

Две женщины впервые в истории принимают участие в мужском суперфинале.

Третий тур состоится 3 октября. Суперфинал — 13 октября.

Ранее Лагно заявила, что не думает о медалях мужского чемпионата России по шахматам.