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Лагно не думает о медалях мужского чемпионата России по шахматам

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Трёхкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно призналась, что ей будет очень интересно сыграть в суперфинале мужского чемпионата России по шахматам.

«Я давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю, при таком сильном составе участников было бы слишком оптимистично», — цитирует Лагно ТАСС.

Чемпионка мира по быстрым шахматам призналась, что её главная цель «поиграть и потренироваться».

«Потому что для меня главное соревнование впереди — турнир претендентов в Торонто в следующем году. Поэтому суперфинал рассматриваю как тренировку», — заключила Лагно.

33-летняя спортсменка также является двукратной чемпионкой Европы, вице-чемпионкой мира, победительницей шахматной олимпиады и командного чемпионата планеты.

Две женщины впервые в истории примут участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина. Чемпионат России пройдёт с 1 по 13 октября в Пушкине (Ленинградская область).

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