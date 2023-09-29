Журова заявила, что Костенюк может вернуться в Россию

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк вернётся в Россию.

«Мне показалось, риторика её разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, её везде приглашали, опекали», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту дала понять, что не знает, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов топ-уровня есть возможности заработать.

«Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — добавила Журова.

Костенюк с 3 марта 2023 года представляет Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации. Шахматистка получила швейцарское гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

39-летняя шахматистка накануне заявила, что когда играла за Россию, государство использовало её имя.

Ранее Аркадий Дворкович отреагировал на переход российской шахматистки Костенюк в сборную Швейцарии.