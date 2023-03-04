Глава FIDE: надеюсь, Костенюк сохранит любовь русских болельщиков

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отреагировал на переход российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

«Я очень надеюсь, что Александра сохранит любовь и уважение российских болельщиков и отношение к ней с их стороны не изменится, так как она очень много сделала для российских шахмат», — цитирует Дворковича РИА Новости.

Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации.

Шахматистка получила швейцарское гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Напомним, что Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в ФШР назвали большой потерей смену гражданства Костенюк.