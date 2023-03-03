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В ФШР назвали большой потерей смену гражданства Костенюк

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал новость о том, что Александра Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии.

«Это её решение. Не думаю, что это потеря. В любом случае никто не мог повлиять на решение отдельно взятого человека. Безусловно, никто не умаляет заслуг Костенюк, но есть молодые спортсмены, которые придут ей на смену», — цитирует Ткачёва «Спорт-Экспресс».

Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматистка получила швейцарское гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Напомним, что Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Костенюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при ФИДЕ.

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